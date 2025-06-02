Неймар забил рукой и получил красную карточку в матче «Сантоса» с «Ботафого»

Нападающий «Сантоса» Неймар удален с поля в матче против «Ботафого» в 11-м туре бразильской серии А.

На 76-й минуте 33-летний бразилец рукой добил мяч в ворота «Ботафого». Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Неймар спустя 12 лет вернулся в «Сантос» в январе 2025 года. С августа 2023 года бразилец играл в саудовском «Аль-Хиляле». Также он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

После возвращения форвард провел в «Сантосе» 12 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.