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2 июня 2025, 00:00

Неймар забил рукой и получил красную карточку в матче «Сантоса» с «Ботафого»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Сантоса» Неймар удален с поля в матче против «Ботафого» в 11-м туре бразильской серии А.

На 76-й минуте 33-летний бразилец рукой добил мяч в ворота «Ботафого». Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Неймар спустя 12 лет вернулся в «Сантос» в январе 2025 года. С августа 2023 года бразилец играл в саудовском «Аль-Хиляле». Также он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

После возвращения форвард провел в «Сантосе» 12 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Чемпионат Бразилии. 11-й тур.
01 июня 2025, 22:00. Вила Белмиро (Сантос)
Сантос
0:1
Ботафого

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Неймар Сантос
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ФК Ботафого
ФК Сантос
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