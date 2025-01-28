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Неймар расторг контракт с «Аль-Хилялем» и переходит в «Сантос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото AFP

«Аль-Хиляль» на официальной странице в соцсети X сообщил о расторжении контракта с нападающим Неймаром.

«Аль-Хиляль» и Неймар договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Клуб выражает свою благодарность и признательность Неймару за то, что он сделал на протяжении всей своей карьеры в «Аль-Хиляле», и желает игроку успехов в его карьере», — говорится в сообщении.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний бразилец в качестве свободного агента отправился на медицинское обследование и подписание контракта с «Сантосом», воспитанником которого является.

Неймар. Неймар возвращается в «Сантос» баснословно богатым. Аравийцы еще должны ему за расторжение контракта

В этом сезоне Неймар принял участие в двух матчах, сыграв в общей сложности 42 минуты. До этого он не играл больше года из-за разрыва крестообразных связок.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос
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