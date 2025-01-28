Неймар расторг контракт с «Аль-Хилялем» и переходит в «Сантос»

«Аль-Хиляль» на официальной странице в соцсети X сообщил о расторжении контракта с нападающим Неймаром.

«Аль-Хиляль» и Неймар договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Клуб выражает свою благодарность и признательность Неймару за то, что он сделал на протяжении всей своей карьеры в «Аль-Хиляле», и желает игроку успехов в его карьере», — говорится в сообщении.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний бразилец в качестве свободного агента отправился на медицинское обследование и подписание контракта с «Сантосом», воспитанником которого является.

В этом сезоне Неймар принял участие в двух матчах, сыграв в общей сложности 42 минуты. До этого он не играл больше года из-за разрыва крестообразных связок.