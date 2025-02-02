Неймар рассказал, как принял решение вернуться в «Сантос»

Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал процесс возвращения в бразильский клуб.

«Признаюсь, что в начале января не представлял, что вернусь в «Сантос», не планировал уходить из «Аль-Хиляля». Моя семья была счастлива, а я полон желания играть. Но произошли обстоятельства, и мне пришлось принять решение. Я начал грустить на тренировках, в повседневной жизни, и это негативно сказывалось на моем психическом состоянии. Появилась возможность вернуться, и я не задумался дважды. Я сообщил отцу, что хочу вернуться в «Сантос», и все прошло отлично», — цитирует форварда Globo.

Неймар является воспитанником «Сантоса» и выступал за основную команду с 2009 по 2013 год. На его счету 225 матчей за клуб, 136 голов и 64 результативные передачи.