18 августа, 08:33

Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса» от «Васко да Гама»

Алина Савинова
Неймар.
Фото Reuters

«Сантос» на выезде разгромно проиграл «Васко да Гама» (0:6) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

Капитан команды из Сан-Паулу Неймар провел на поле весь матч и получил желтую карточку. Он пропустит следующую игру из-за перебора предупреждений. После окончания матча Неймар остался на газоне и долго плакал, несмотря на попытки партнеров по команде успокоить его. 33-летний бразилец покинул стадион последним и все еще в слезах.

Неймар провел 250-й матч за родной «Сантос». Для него это первое такое крупное поражение в карьере.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он выступал за основную команду с 2009 по 2013 год и вернулся в клуб в январе 2025-го после расторжения контракта с «Аль-Хилялем». Нападающий также играл за «Барселону» и «ПСЖ».

У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
  • Stranger in the Night

    Не плачь, Неймарка, пройдут дожди) / Печальный закат некогда в перспективе великой карьеры.

    20.08.2025

  • Pol Pol

    И ещё ... зря они попытались его за уши притянуть, в один ряд к героям прошедших дней .... не - а, не тянет ! При чём, смачно не тянет ! Впрочем ... как и весь бразильский футбол. Ну тут конечно, в основном, "виновата" экономика страны, которая не может дать своим пацанам то, что могут дать ... где то, в далёкой жопе ! И пацаны .... бегут. От нищеты бегут и из страны, тоже. А вместе с ними, убегает и игра .... ладно он куда нить в Европе устроится, а попадёт подальше .... в Россию !? Всё, мало мало и ..... капец егоным умениям ! Он и дядь Геше .... уже не нравится теперь !

    18.08.2025

  • Pol Pol

    Бог не Яшка, всё вииидит, всяяяякому воздаст ! Он что, думал ему так сойдёт всё с рук ? Раз он, как бы не при делах, когда немцы их разносили по крохам 1 - 7, мол я ... в лазарете парился ! Ну не тогда ... так теперь. Что тебе прописано судьбою, то ты и будешь иметь и не суть важно ... тогда или сейчас ! То есть ... награда нашла героя ! Уррра, товарищи .....

    18.08.2025

  • hant64

    Спринт, ты чего докопался? По моему, я ясно всё написал.

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Перечитай свой текст - это точно "идиома"

    18.08.2025

  • hant64

    "С пляжей" - это идиома, образное выражение, не нужно так буквально её воспринимать)).

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    С времени Гарринчи и Пеле в бразильский профессиональный футбол пападали только из детских команд при футбольных клубах. Якобы напрямик "с пляжей" не было ни одиного бразильца в составах команд.

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Симулянт и не мужик. Как игрок Неймар, вроде, воспринимался вначале карьеры, как равный великим футболистам мира, но уровень не подтвердил. Нытик и скандалист, о таких не помнят и забывают сразу.

    18.08.2025

  • hant64

    Да, ныне Сантос - печальное зрелище, нет денег - не будет и команды, голозадые бразилы с пляжей сейчас уже не потянут уровень бразильского чемпионата, как было когда-то...

    18.08.2025

  • П П

    Это сколько же он поставил, что так потом убивался?)

    18.08.2025

    • Гол Фелипе Андерсона принес «Палмейрасу» победу над «Ботафого»

    Неймар — о разгромном поражении «Сантоса»: «Это было полное дерьмо. Мне стыдно»

    Takayama

