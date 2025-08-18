Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса» от «Васко да Гама»

«Сантос» на выезде разгромно проиграл «Васко да Гама» (0:6) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

Капитан команды из Сан-Паулу Неймар провел на поле весь матч и получил желтую карточку. Он пропустит следующую игру из-за перебора предупреждений. После окончания матча Неймар остался на газоне и долго плакал, несмотря на попытки партнеров по команде успокоить его. 33-летний бразилец покинул стадион последним и все еще в слезах.

Неймар провел 250-й матч за родной «Сантос». Для него это первое такое крупное поражение в карьере.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он выступал за основную команду с 2009 по 2013 год и вернулся в клуб в январе 2025-го после расторжения контракта с «Аль-Хилялем». Нападающий также играл за «Барселону» и «ПСЖ».