Неймар о выступлениях за сборную: «Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы люди меня уважали»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о своих выступлениях за сборную Бразилии.

«Конечно, команда — это самое главное. Я рад, что являюсь лучшим бомбардиром в отборочном турнире ЧМ-2022, что у меня больше всех голевых передач в сборной. Возможно, вскоре, если все будет нормально, я удостоюсь чести опередить Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной. Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы люди, комментаторы, корреспонденты меня уважали. Хотя это нормально, так уже давно. Иногда мне не нравится давать интервью, но я появляюсь, когда это нужно. Оставим это, пусть ребята немного подумают», — приводит Goal со ссылкой на TV Globo слова Неймара.

Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года, на его счету 69 голов и 49 результативных передач в 113 играх за национальную команду. Ранее футболист подвергся критике на родине из-за того, что у него есть лишний вес. Сам игрок утверждает, что это не так.