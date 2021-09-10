Неймар о своей игре против Перу: «Пухлячок хорош!»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пошутил над претензиями болельщиков по поводу лишнего веса у футболиста после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (2:0).

«Этот пухлячок хорош с мячом!» — написал форвард, опубликовав у себя в Instagram фотографию с оголенным торсом, сделанную во время игры. На фото видны кубики пресса на животе Неймара.

Неймар стал автором одного из забитых мячей в ворота перуанцев, а также отдал результативную передачу. Ранее болельщики бразильской сборной обвинили 29-летнего футболиста в том, что тот располнел.