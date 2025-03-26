Неймар не успел восстановиться и может пропустить матч против «Васко да Гама»

Нападающий «Сантоса» Неймар вряд ли сможет принять участие в матче 1-го тура чемпионата Бразилии против «Васко да Гама», сообщает UOL.

33-летний бразилец еще не полностью оправился от травмы левого бедра, из-за которой он пропустил мартовский сбор сборной Бразилии. Игрок прошел курс физиотерапии, но сегодня не принимал участие в тренировке команды.

Матч «Васко Да Гама» — «Сантос» состоится 31 марта и начнется в 00.30 по московскому времени.

По новым прогнозам, Неймар сыграет против «Баии» во 2-м туре в воскресенье, 6 апреля. Ему разрешат выйти на поле только в случае 100-процентного выздоровления.