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Неймар назвал Винисиуса самым уродливым партнером по команде, с которым он играл

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос о том, кого он может назвать самым уродливым партнером по команде за все время.

«Я играл со многими такими футболистами. Я не хотел бы говорить «уродливый». Это прозвучит плохо, но... Выберу Винисиуса Жуниора. Вини, я люблю тебя... Я люблю тебя больше, чем когда-либо», — сказал Неймар со смехом.

Неймар и Винисиус Жуниор вместе играют за сборную Бразилии.

На клубном уровне 23-летний Винисиус представляет «Реал». Вместе с мадридской командой он трижды становился чемпионом Испании, дважды — победителем Лиги чемпионов и победителем Клубного чемпионата мира. До перехода в «Реал» футболист выступал за бразильский «Фламенго».

Винисиус Жуниор
Неймар Сантос
Футбол
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