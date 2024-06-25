Неймар назвал Винисиуса самым уродливым партнером по команде, с которым он играл

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос о том, кого он может назвать самым уродливым партнером по команде за все время.

«Я играл со многими такими футболистами. Я не хотел бы говорить «уродливый». Это прозвучит плохо, но... Выберу Винисиуса Жуниора. Вини, я люблю тебя... Я люблю тебя больше, чем когда-либо», — сказал Неймар со смехом.

Неймар и Винисиус Жуниор вместе играют за сборную Бразилии.

На клубном уровне 23-летний Винисиус представляет «Реал». Вместе с мадридской командой он трижды становился чемпионом Испании, дважды — победителем Лиги чемпионов и победителем Клубного чемпионата мира. До перехода в «Реал» футболист выступал за бразильский «Фламенго».