Неймар на личном вертолете летает на тренировки «Сантоса»

Нападающий «Сантоса» Неймар ежедневно летает на тренировки команды из своего дома в Мангаратибе, сообщает Globo Esporte.

33-летний бразилец использует личный вертолет для того, чтобы добираться на клубную базу, так как пока не приобрел дом в Сантосе. Представители футболиста работают над приобритением особняка в районе Морро-де-Санта-Терезинья.

31 января «Сантос» объявил о возвращении своего воспитанника, который расторг контракт с «Аль-Хилялем».

Неймар выступал за основную команду «Сантоса» с 2009 по 2013 год. На его счету 225 матчей за клуб, 136 голов и 64 результативные передачи.