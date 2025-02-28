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28 февраля 2025, 04:27

Неймар: «Я бы заработал в 3 раза больше денег в «Реале», чем в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал, что «Реал» в 2012 году очень хотел заполучить бразильца, но он выбрал «Барселону».

«Предложение «Реала» было чеком без суммы, они сказали мне, что я могу получить все, что захочу... но я всем сердцем хотел «Барселону». Я бы заработал в 3 раза больше денег в «Реале». Флорентино Перес всегда меня любил. Но в «Барсе» играл Роналдиньо, а я хотел играть с Месси», — сказал Неймар в интервью Podpah.

В июле 2013 года Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» за 88 миллионов евро. За каталонцев он выступал до 2017-го, а затем перебрался в «ПСЖ».

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