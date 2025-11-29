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29 ноября 2025, 04:58

Неймар: «Не собираюсь жертвовать своей карьерой, играя против «Спорт Ресифи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Сантоса» Неймар в перерыве матча 36-го тура чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи» объяснил, почему вышел на поле.

«Было много домыслов и высказываний, которые не соответствовали действительности. Людям нужно быть осторожным в своих высказываниях, потому что они влияют на человека. Честно говоря, с физической точки зрения мое колено не в лучшем состоянии, но я не шел против мнения врачей, как многие из СМИ писали. Мы все посоветовались, и окончательное решение было за мной. Я не собираюсь жертвовать своей карьерой, играя сегодня вечером», — приводит ZM слова Неймара.

На этой неделе появилась информация, что 33-летний бразилец пропустит остаток 2025 года из-за проблем с коленом. Неймар получил травму в концовке матча с «Мирасолом» (1:1) и пропустил после этого одну встречу.

«Сантосу» необходима победа в матче против «Спорт Ресифи», чтобы иметь шансы на спасение от вылета во вторую по силе лигу Бразилии.

Неймар забил гол.Неймар забил гол в матче с «Спорт Ресифи»
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Неймар Сантос
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