Неймар — о голе с углового: «Я бил намеренно»

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал, что намеренно бил с углового в матче 12-го тура чемпионата Паулисты против «Интернасионал Лимейра» (3:0).

«Я могу подтвердить, что олимпико-гол был забит намеренно. Я подумал про себя: «Мужик, если я забью, их фанаты это увидят!» Я забил, а потом повернулся к ним и сказал: «Ну и что теперь?», — отметил Неймар в интервью Podpah.

На 27-й минуте встречи Неймар от углового флажка закрутил мяч в ворота и сделал счет 2:0.