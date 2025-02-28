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28 февраля 2025, 07:57

Неймар — о голе с углового: «Я бил намеренно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал, что намеренно бил с углового в матче 12-го тура чемпионата Паулисты против «Интернасионал Лимейра» (3:0).

«Я могу подтвердить, что олимпико-гол был забит намеренно. Я подумал про себя: «Мужик, если я забью, их фанаты это увидят!» Я забил, а потом повернулся к ним и сказал: «Ну и что теперь?», — отметил Неймар в интервью Podpah.

На 27-й минуте встречи Неймар от углового флажка закрутил мяч в ворота и сделал счет 2:0.

Нападающий &laquo;Сантоса&raquo; Неймар.Неймар забил за «Сантос» прямым ударом с углового
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Неймар Сантос
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ФК Сантос
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