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26 ноября 2025, 09:50

Неймар из-за травмы выбыл до конца 2025 года

Анастасия Пилипенко
Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму мениска левого колена и выбыл до конца 2025 года, сообщает Globo.

По данным источника, футболист почувствовал боль в левом колене перед матчем 35-го тура бразильской Серии А с «Интернасьоналом» (1:1) и пропустил игру. Ожидалось, что он вернется к следующему матчу, но травма оказалась серьезнее, чем предполагалось.

Теперь Неймар не сможет помочь «Сантосу» в решающих матчах сезона, в которых команда борется за сохранение места в высшем дивизионе.

В текущем сезоне на счету футболиста 7 голов и 1 голевая передача в 25 матчах.

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Неймар Сантос
Футбол
ФК Сантос
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Источник: Неймар намерен играть за «Сантос» на фоне боли в колене
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