Неймар из-за травмы выбыл до конца 2025 года

Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму мениска левого колена и выбыл до конца 2025 года, сообщает Globo.

По данным источника, футболист почувствовал боль в левом колене перед матчем 35-го тура бразильской Серии А с «Интернасьоналом» (1:1) и пропустил игру. Ожидалось, что он вернется к следующему матчу, но травма оказалась серьезнее, чем предполагалось.

Теперь Неймар не сможет помочь «Сантосу» в решающих матчах сезона, в которых команда борется за сохранение места в высшем дивизионе.

В текущем сезоне на счету футболиста 7 голов и 1 голевая передача в 25 матчах.