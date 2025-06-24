Неймар близок к продлению контракта с «Сантосом»

Нападающий Неймар в ближайшее время продлит контракт с «Сантосом», сообщает ESPN.

Президент клуба Марсело Тейшейра и отец футболиста Неймар да Силва уже согласовали основные условия нового договора, сообщает источник. Текущий контракт Неймара истекает в конце июня.

Сторонам осталось утрясти последние детали. Официальное объявление о продлении соглашения ожидается в пятницу, 27 июня.

В текущем сезоне 33-летний бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи. Он вернулся в «Сантос» в январе 2025 года.