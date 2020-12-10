Недовольные болельщики прорвались на базу «Васку да Гама»

Болельщики «Васку да Гама» прошли на тренировочную базу команды и высказали футболистам и тренерам свое недовольство, сообщает Globo Esporte.

Фаны вызвали команду на разговор в связи с последними неудачами. Так, «Васку» уступил «Сеаре» (1:4) в чемпионате Бразилии и уступил в 1/8 финала Копа Судамерикана аргентинскому клубу «Дефенса и Хустисия» (1:1, 0:1), после чего был разгромлен «Гремиу» в чемпионате (0:4).

Как указывает источник, главный тренер команды Рикарду Са Пинту вступил в разговор с болельщиками. Рядом с ним были и игроки. Португальский специалист ответил на обвинения и заверил фанов, что у него фантастический коллектив и у игроков хватает мотивации.

«Васку» занимает 17-е место в чемпионате Бразилии, имея в активе 24 очка в 23 матчах.