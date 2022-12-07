Криштиану Роналду пожелал здоровья Пеле: «Нашему Королю должно стать лучше»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал здоровья трехкратному чемпиону миру в составе сборной Бразилии Пеле.
«Выздоравливай скорее, поправляйся, Пеле. Нашему Королю должно стать лучше. Это все, чего мы хотим», — приводит слова Роналду Globo Esporte.
Пеле был госпитализирован в больницу Сан-Паулу 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.
6 декабря появилась информация, что в состоянии трехкратного чемпиона мира по футболу наблюдается положительная динамика.
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