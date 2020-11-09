Нападающий сборной Чили Варгас перешел в «Атлетику Минейру»

Нападающий сборной Чили Эдуардо Варгас сменил мексиканский «Тигрес» на бразильский «Атлетику Минейру», сообщает сайт клуба.

Варгас заключил с бразильской командой контракт на два года. «Тигрес» получил за 30-летнего нападающего ориентировочно 1,5 миллиона евро.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV .

В сезоне-2020/21 Эдуардо Варгас провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и сделал 2 ассиста. В Европе чилиец также выступал за «Наполи», «Валенсию», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Хоффенхайм».