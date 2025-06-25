Футбол
25 июня, 06:44

Неймар: «Сантос» — это не просто моя команда, это мой дом. Здесь меня по-настоящему любят»

Алина Савинова

Нападающий «Сантоса» Неймар объяснил свое решение продлить контракт с бразильским клубом.

Новое соглашение 33-летнего футболиста с командой рассчитано до конца 2025 года и включает опцию для дальнейшего продления.

«Я принял решение, прислушавшись к своему сердцу. «Сантос» — это не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Сюда я пришел мальчиком, который стал мужчиной. Здесь меня по-настоящему любят, и я могу быть самим собой. Именно здесь я хочу осуществить мечты, которых не хватает в моей карьере. И ничто меня не остановит. Я уходил, вернулся и остаюсь. Там, где все началось и где это никогда не закончится», — приводит пресс-служба «Сантоса» слова Неймара.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он вернулся в клуб на правах свободного агента в январе этого года. После возвращения бразилец провел за команду 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

