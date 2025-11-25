«Мирассол» победил «Сеару», арендованный из «Торпедо» Алессон забил гол

«Мирассол» победил «Сеару» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Бразилии — 3:0.

За «Мирассол» забили Негуба, Рейналдо и полузащитник «Торпедо» Алессон, играющий в аренде.

Арендное соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025 он в 23 матчах за «Мирассол» забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Гости нанесли по воротам соперников 14 ударов, хозяева — восемь.

«Мирассол» потерпел второе поражение подряд. Он занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии — у команды 63 очка после 35 матчей. «Сеара» (42 очка после 35 игр) расположилась на 14-м месте.