«Мирассол» обыграл «Палмейрас», «Форталеза» и «Гремио» сыграли вничью

«Мирассол» победил «Палмейрас» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

У хозяев голы забили Габриэль и Виктор Жуан, у гостей отличился Витор Роке.

«Палмейрас» прервал серию из трех побед подряд. Он занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии (68 очков после 32 игр). «Мирассол» (59 очков после 33 матчей) идет на четвертом месте.

Чемпионат Бразилии. 33-й тур.

10 ноября, 02:30. Jose Maria de Campos Maia (Мирассол)

В другом матче 33-го тура «Форталеза» и «Гремио» сыграли вничью — 2:2.

За «Форталезу» забили Барейро и Матеус Перейра, за «Гремио» — Винисиус и Марлон. На 90+10-й минуте Перейра был удален с поля.

«Бессмертные трехцветные» идут на 14-м месте в таблице (40 очков после 33 матчей), а «трехцветные из стали» («Форталеза») — на 19-м (30 очков после 32 матчей).