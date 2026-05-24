Гол Денилсона принес «Мирассолу» победу над «Флуминенсе»

«Мирассол» победил «Флуминенсе» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил бразильский полузащитник Денилсон.

«Мирассол» занимает 18-е место в таблице чемпионата Бразилии (16 очков после 16 игр). «Флуминенсе» (30 очков после 17 встреч) располагается на третьем месте.

В следующем туре «Мирассол» 31 мая сыграет с «Атлетико Паранаэнсе». «Флуминенсе» 1 июня встретится в гостях с «Крузейро».

Чемпионат Бразилии. 17-й тур.

24 мая, 01:00. Jose Maria de Campos Maia (Мирассол)

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