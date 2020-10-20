Министр по делам женщин, семьи и прав человека в Бразилии требует посадить Робинью в тюрьму

Министр по делам женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес потребовала посадить в тюрьму бывшего нападающего «Сантоса» Робинью, сообщает O Globo.

В ноябре прошлого года Робинью был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошел в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал 33-летнего футболиста и ещё пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робинью вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.

11 октября Робинью подписал контракт с «Сантосом», однако спустя 6 дней клуб его расторгнул, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде.