Матеус Фернандес сменил «Барселону» на «Палмейрас»

Полузащитник Матеус Фернандес продолжит карьеру на родине. «Палмейрас» объявил о подписании договора с 23-летним бразильцем, с которым «Барселона» расторгла контракт.

Ранее стало известно, что Матеус намерен обратиться в суд, чтобы взыскать с «Барселоны» оставшуюся часть своей зарплаты, которая должна была выплачиваться до 2024 года.

Фернандес перешел в «Барселону» зимой 2020 года из «Палмейрас» за 7 миллионов евро, 3 млн евро были предусмотрены в качестве потенциальных бонусов. После трансфера Матеус провел на поле только 17 минут в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0).