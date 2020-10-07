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Матч против «Гойяса» может стать для Фреда 300-м в составе «Флуминенсе»

17:36
Фред. Фото canalflunews.com.
Фред. Фото canalflunews.com.
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Форвард «Флуминенсе» Фред ближайшей ночью может провести 300-й матч за команду. В 14-м туре чемпионата Бразилии «Флу» сыграет с «Гойясом».

36-летний нападающий отыграл за команду 299 матчей, сообщает GloboEsporte. В его активе 173 гола, два титула чемпиона Бразилии и одна победа в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.

Матч «Гойяс» — «Флуминенсе» состоится 8 октября и начнется в 02.30 по московскому времени.

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