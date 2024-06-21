Мать Пеле скончалась в возрасте 101 года

Мать легендарного бразильского футболиста Пеле Селеста Арантес скончалась на 102-м году жизни, сообщил портал G1.

Причины смерти женщины не уточняются. Однако известно, что Арантес ранее была госпитализирована в городе Сантуш. В больнице она провела восемь дней.

По информации местных СМИ, последние годы жизни мать Пеле почти не вставала с кровати.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он единственный в истории футболист, который выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии Пеле забил 77 мячей в 92 матчах.