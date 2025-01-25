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Маркао: «В Бразилии думали, что Луис Энрике уедет в Англию, а не в «Зенит»

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Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал, как в Бразилии отнеслись к переходу полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

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«У нас никто не ожидал, что он уедет зимой. Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии, отбор на чемпионат мира у нас сейчас в самом разгаре. Спортивные комментаторы думали, что он летом продолжит карьеру в АПЛ или вернется в Испанию. Как я уже говорил вам ранее, российский футбол у нас по телевизору не показывают. Мы знаем, что российская лига сильно развилась за последнее время, но больше информации у рядового болельщика просто нет. Я же слежу за РПЛ с помощью социальных сетей, особенно за «Спартаком», поэтому имею некоторое представление о российском футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Маркао.

В нынешнем отборочном цикле чемпионата мира в Южной Америке на счету Луиса Энрике 6 матчей и 2 гола в составе сборной Бразилии. С 2022 по 2024 год футболист играл в Испании за «Бетис».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Маркос Антонио Апаресидо Сиприано (Маркао)
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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