«Фламенго» забил «Мадурейре» восемь голов в полуфинале Кариоки, у Карраскаля две голевые передачи

«Фламенго» разгромил «Мадурейру» в ответном полуфинальном матче плей-офф Кариоки (чемпионат штата Рио-де-Жанейро) — 8:0.

Голы у «Фламенго» забили Лукас Пакета (дубль) и Педро (покер). Еще один мяч в свои ворота срезал защитник «Мадурейры» Жан. Экс-полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль сделал два результативных паса.

С 30-й минуы «Мадурейра» играла в меньшинстве после удаления полузащитника Уолласа.

В первом полуфинальном матче «Фламенго» выиграл со счетом 3:0. В финале он сыграет с «Флуминенсе».

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