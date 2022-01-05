Луиз Адриану может покинуть «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луиз Адриану может скоро покинуть «Палмейрас». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в Twitter.

По информации источника, клуб ищет возможность расторгнуть контракт с игроком. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Луис Адриано больше не будет играть за Палмейраса. Клуб смотрит возможность расторгнуть контракт c игроком.



Легенда Спартака. pic.twitter.com/g3DvnNB1hd — F?bio Aleixo (@fabiopaleixo) January 5, 2022

С января 2017 по июль 2019 года Луиз выступал за «Спартак», после чего перешел в «Палмейрас». В текущем сезоне его команда выиграла Кубок Либертадорес.