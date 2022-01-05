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Луиз Адриану может покинуть «Палмейрас»

17:39
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Бывший форвард «Спартака» Луиз Адриану может скоро покинуть «Палмейрас». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в Twitter.

По информации источника, клуб ищет возможность расторгнуть контракт с игроком. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

С января 2017 по июль 2019 года Луиз выступал за «Спартак», после чего перешел в «Палмейрас». В текущем сезоне его команда выиграла Кубок Либертадорес.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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