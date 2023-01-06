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Сколари о новом тренер для сборной Бразилии: «Подойдет тот, кто хорош, готов работать и показывать себя»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари высказал своем мнение, кто должен возглавить национальную команду.

«Подойдет тот, кто хорош, готов работать и показывать себя. Я хочу высказать свое мнение, чтобы все знали. В Бразилии уже заменяли многих. Мы не можем помешать Бразильской футбольной конфедерации выбрать тот или иной вариант. Если он хорош, пусть приезжает, вне зависимости от национальности», — цитирует Сколари Record.

Напомним, что после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 покинул свой пост главный тренер сборной Бразилии Тите.

Луис Фелипе Сколари привел «канаринью» к титулу чемпиона мира в 2002 году (последнее золото бразильцев), а также выиграл Кубок конфедераций 2013 года.

Сборная Бразилии по футболу
Луиз Фелипе Сколари
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