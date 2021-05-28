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Лучо Гонсалес завершил карьеру

07:14
Лучо Гонсалес. Фото Instagram
Лучо Гонсалес. Фото Instagram
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Полузащитник Лучо Гонсалес официально ушел из профессионального футбола. Сегодня, 28 мая, в возрасте 40 лет он вышел в стартовом составе «Атлетико Паранаэнсе» в матче против «Аукаса» в Южноамериканском кубке. Игрок был заменен через 3 минуты в качестве дани уважения.

После игры футболист не смог сдержать слез в раздевалке.

Публикация от Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

Ранее Лучо играл за «Уракан», «Ривер Плейт», «Аль-Райян», «Порту» и «Марсель». Он шесть раз выигрывал чемпионат Португалии и один раз чемпионат Франции. Также в составе сборной Аргентины полузащитник в 2004 году выигрывал Олимпийские игры.

На профессиональном уровне Лучо провел 577 матчей во всех турнирах, забил 98 голов и сделал 70 голевых передач. В составе сборной Аргенитны хавбек провел 45 игр и забил 7 мячей.

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