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«Куяба» сыграл вничью с «Флуминенсе», отыгравшись с 0:2

04:01
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«Куяба» в матче 21-го тура чемпионата Бразилии на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 2:2.

На голы Энрике Луиса и Рауля Бобадильи хозяева ответили точными ударами Жонатана Кафу с пенальти и Фелипе Маркеса. При этом «Куяба» проигрывал со счетом 0:2.

После этого матча «Куяба» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Флуминенсе» с 29 очками — на восьмой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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