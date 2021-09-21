«Куяба» сыграл вничью с «Флуминенсе», отыгравшись с 0:2

«Куяба» в матче 21-го тура чемпионата Бразилии на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 2:2.

На голы Энрике Луиса и Рауля Бобадильи хозяева ответили точными ударами Жонатана Кафу с пенальти и Фелипе Маркеса. При этом «Куяба» проигрывал со счетом 0:2.

После этого матча «Куяба» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Флуминенсе» с 29 очками — на восьмой строчке.