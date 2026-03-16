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16 марта, 04:41

«Крузейро» и «Васко да Гама» сыграли вничью в матче с шестью голами

Павел Лопатко

«Крузейро» сыграл вничью с «Васко да Гама» в домашнем матче шестого тура чемпионата Бразилии — 3:3.

У хозяев забили Кристиан (на 8-й минуте), Нейсер Вильярреал (на 70-й) и Джапа (на 90+4-й). У гостей дубль оформил Кауан Баррос (на 52-й и 54-й) и Бреннер (на 86-й).

С 59-й минуты «Васко да Гама» играл в меньшинстве после удаления Барроса.

«Крузейро» занимает 19-е место в таблице чемпионата Бразилии (три очка после шести игр). «Васко да Гама» (пять очков после шести матчей) располагается на 15-м месте.

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ФК Васко да Гама
ФК Крузейро
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