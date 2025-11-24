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24 ноября 2025, 04:42

«Крузейро» разгромил «Коринтианс», «Витория» обыграла «Спорт Ресифи»

Павел Лопатко

«Крузейро» победил «Коринтианс» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Бразилии — 3:0.

Дублем отметился Кайю Жорже, еще один гол забил Кени Арройо. На 83-й минуте был удален полузащитник «Коринтианса» Хосе-Луис Мартинес.

Чемпионат Бразилии. 35-й тур.
24 ноября 2025, 02:30. Минейран (Белу-Оризонти)
Крузейро
3:0
Коринтианс

В другом матче тура «Витория» в гостях обыграла «Спорт Ресифи» — 3:1.

Голы у гостей забили Айтор Канталапьедра (на 15-й минуте) и Ренато Кайзер (на 48-й). Автогол на счету защитника «Спорт Ресифи» Луана Кандидо (на 13-й). У хозяев единственный мяч забил Пабло (на 29-й).

«Крузейро» (68 очков после 35 матчей) занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, «Коринтианс» (45 очков) — 10-е, «Витория» (39) — 16-е, а «Спорт Ресифи» — 20-е (17).

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ФК Коринтианс
ФК Крузейро
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