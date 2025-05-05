«Крузейро» обыграл «Фламенго» благодаря мячу Габигола

«Крузейро» в матче 7-го тура чемпионата Бразилии обыграл на своем поле «Фламенго» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Кайо Жорже и Габигол, который отличился на 90+7-й минуте. У гостей гол на счету Джорджиан де Арраскаэты.

Габигол выступал за «Фламенго» с 2019 года, а перед этим сезоном перешел в «Крузейро».

После этого матча «Крузейро» с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Фламенго» с 14 очками — на второй строчке.