«Коритиба» обыграла «Форталезу», забив победный гол после удаления на 84-й минуте

«Коритиба» в матче 15-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграла «Форталезу» со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на второй минуте благодаря голу Лео Гамалью. На 84-й минуте команда осталась вдесятером после удаления Натана Мендеса, а через минуту гости сравняли счет. На 94-й минуте форвард «Коритибы» Жозе Хьюго забил победный гол.

«Коритиба» прервала серию из 6 матчей без побед и с 18 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Форталеза» с 10 очками — на последней 20-й строчке.