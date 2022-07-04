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Сегодня, 03:07

«Коритиба» обыграла «Форталезу», забив победный гол после удаления на 84-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Коритиба» в матче 15-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграла «Форталезу» со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на второй минуте благодаря голу Лео Гамалью. На 84-й минуте команда осталась вдесятером после удаления Натана Мендеса, а через минуту гости сравняли счет. На 94-й минуте форвард «Коритибы» Жозе Хьюго забил победный гол.

«Коритиба» прервала серию из 6 матчей без побед и с 18 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Форталеза» с 10 очками — на последней 20-й строчке.

ФК Коритиба
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