Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Бразилия

10 ноября, 02:54

Гол и голевая передача Юри Алберто спасли «Коринтианс» от поражения в игре с «Коритибой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Коритиба» и «Коринтианс» не выявили победителя в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:2.

В первом тайме у хозяев дублем отметился Алеф Манга, а у гостей забил Ду Кейрос, которому ассистировал Юри Алберто. После перерыва экс-форвард «Зенита» забил уже сам.

Весь второй тайм гости играли в меньшинстве, так как красную карточку получил Бруну Мендес, а также тренер команды Витор Перейра.

«Коринтианс» набрал 65 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Коритиба» с 42 очками располагается на 15-й строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
ФК Коринтианс
Юри Алберто
0
Читайте также
Молодой форвард победил рак и вернулся в хоккей. А теперь — дебютировал в КХЛ!
«Чувствовал, как энергия наполняет ягодичную мышцу». В прошлом Родченков сам сидел на допинге
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико Минейро» на своем поле уступил «Ботафого»

Гол экс-защитника «Локомотива» Мурило принес «Палмейрас» победу над «Америкой МГ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости