«Сантос» с Неймаром победил «Коринтианс» на выезде

«Сантос» победил «Коринтианс» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил уругвайский полузащитник гостей Кристиан Олива.

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар отыграл весь матч. На его счету 2 удара по воротам (1 — в створ).

«Сантос» победил после серии из двух ничьих и поражения во всех турнирах. Он занимает 14-е место в таблице чемпионата Бразилии (29 очков после 24 игр). «Коринтианс» (32 очка) располагается на 10-м месте.