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Коринтианс — Сантос: счет и результат матча чемпионата Бразилии 30 августа 2026

«Сантос» с Неймаром победил «Коринтианс» на выезде

Павел Лопатко

«Сантос» победил «Коринтианс» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил уругвайский полузащитник гостей Кристиан Олива.

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар отыграл весь матч. На его счету 2 удара по воротам (1 — в створ).

«Сантос» победил после серии из двух ничьих и поражения во всех турнирах. Он занимает 14-е место в таблице чемпионата Бразилии (29 очков после 24 игр). «Коринтианс» (32 очка) располагается на 10-м месте.

Чемпионат Бразилии. 25-й тур.
30 августа, 22:00. Арена Коринтианс (Сан-Паулу)
Коринтианс
0:1
Сантос

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Неймар Сантос
ФК Коринтианс
ФК Сантос
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