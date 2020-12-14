«Коринтианс» обыграл «Сан-Паулу», «Коритиба» уступила «Спорт Ресифи»
02:13
«Коринтианс» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Сан-Паулу» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Ромулу.
После этого матча «Коринтианс» с 33 очками расположился на девятом месте в турнирной таблице, «Сан-Паулу» остался на первой строчке.
В другом матче «Коритиба» уступила «Спорт Ресифи» — 0:1. Команды занимают 18-е и 15-е места соответственно.
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