«Коринтианс» обыграл «Сан-Паулу», «Коритиба» уступила «Спорт Ресифи»

«Коринтианс» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Сан-Паулу» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Ромулу.

После этого матча «Коринтианс» с 33 очками расположился на девятом месте в турнирной таблице, «Сан-Паулу» остался на первой строчке.

В другом матче «Коритиба» уступила «Спорт Ресифи» — 0:1. Команды занимают 18-е и 15-е места соответственно.

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