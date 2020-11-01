«Коринтианс» обыграл «Интернасионал» благодаря голу Даво
«Коринтианс» победил «Интернасионал» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.
Единственный мяч на 33-й минуте забил Даво. «Коринтианс» набрал 24 очка и занимает девятое место. «Интер» с 35-ю очками остался на первой позиции.
Чемпионат Бразилии. Серия А
19-й тур
«Коринтианс» — «Интернасионал» — 1:0 (1:0)
Гол: Даво, 33
«Коринтианс»: Кассиу, Фабиу Сантос, Фагнер, Жил, Марллон, Рамиру (Камашу, 88), Касарес (Луан, 73), Эдерсон, Шавьер, Даво (Леу Нател, 67), Отеро.
«Интернасионал»: Ломба, Куэста, Уэндел (Нонату, 80), Эйтор (Джонни, 80), Патрик, Линдозу, Зе Габриэл (Юри Альберту, 90), Эрнандес, Гильерме (Д`Алессандро, 64), Тиагу Гальярду.
Предупреждения: Рамиру, 17. Жил, 45. Отеро, 56. Куэста, 66. Касарес, 73.
Удаление: Тиагу Гальярду, 90.
1 ноября. Сан-Паулу. Стадион «Арена Коринтианс».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.