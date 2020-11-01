Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Коринтианс» обыграл «Интернасионал» благодаря голу Даво

03:01
Теги:

«Коринтианс» победил «Интернасионал» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.

Единственный мяч на 33-й минуте забил Даво. «Коринтианс» набрал 24 очка и занимает девятое место. «Интер» с 35-ю очками остался на первой позиции.

Чемпионат Бразилии. Серия А

19-й тур

«Коринтианс» — «Интернасионал» — 1:0 (1:0)

Гол: Даво, 33

«Коринтианс»: Кассиу, Фабиу Сантос, Фагнер, Жил, Марллон, Рамиру (Камашу, 88), Касарес (Луан, 73), Эдерсон, Шавьер, Даво (Леу Нател, 67), Отеро.

«Интернасионал»: Ломба, Куэста, Уэндел (Нонату, 80), Эйтор (Джонни, 80), Патрик, Линдозу, Зе Габриэл (Юри Альберту, 90), Эрнандес, Гильерме (Д`Алессандро, 64), Тиагу Гальярду.

Предупреждения: Рамиру, 17. Жил, 45. Отеро, 56. Куэста, 66. Касарес, 73.

Удаление: Тиагу Гальярду, 90.

1 ноября. Сан-Паулу. Стадион «Арена Коринтианс».

Коринтианс — Интернасионал

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир