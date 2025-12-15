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15 декабря 2025, 02:56

«Коринтианс» вместе с Юри Алберто и Витиньо вышел в финал Кубка Бразилии

Павел Лопатко

«Крузейро» победил «Коринтианс» в ответном матче полуфинала Кубка Бразилии — 2:1. Игра проходила в Сан-Паулу.

В первом матче «Коринтианс» выиграл со счетом 1:0. В серии пенальти после ответного матча победили футболисты «Коринтианса» (5:4).

В основное игровое время у хозяев забил Матеус Биду, у гостей — Кени Арройо (дважды).

Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто начал матч в стартовом составе «Коринтианса», экс-форвард ЦСКА Витиньо вышел на замену.

В финале Кубка Бразилии «Коринтианс» сыграет с победителем пары «Васко да Гама» — «Флуминенсе».

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Витиньо дус Сантус (Витиньо)
ФК Коринтианс
ФК Крузейро
Юри Алберто
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