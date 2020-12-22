Гол Жо принес «Коринтиансу» победу над «Гоясом»
04:00
«Коринтианс» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Гояс» со счетом 2:1.
На гол Фернандау хозяева ответили точными ударами Москиту и экс-форварда ЦСКА Жо.
После этого матча «Коринтианс» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Гояс» с 20 очками — на последней строчке.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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