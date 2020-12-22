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Гол Жо принес «Коринтиансу» победу над «Гоясом»

04:00
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«Коринтианс» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Гояс» со счетом 2:1.

На гол Фернандау хозяева ответили точными ударами Москиту и экс-форварда ЦСКА Жо.

После этого матча «Коринтианс» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Гояс» с 20 очками — на последней строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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