Гол Жо принес «Коринтиансу» победу над «Гоясом»

«Коринтианс» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Гояс» со счетом 2:1.

На гол Фернандау хозяева ответили точными ударами Москиту и экс-форварда ЦСКА Жо.

После этого матча «Коринтианс» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Гояс» с 20 очками — на последней строчке.