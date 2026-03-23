«Коринтианс» и «Фламенго» сыграли вничью, забили Юри Алберто и Пакета

«Коринтианс» сыграл вничью с «Фламенго» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Бразилии — 1:1.

У гостей забил полузащитник Лукас Пакета, у хозяев отличился экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто.

С 52-й минуты «Фламенго» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Эверттона Араужо.

У «Коринтианса» шесть матчей без побед во всех турнирах. Он занимает 11-е место в таблице чемпионата Бразилии (10 очков после восьми матчей). «Фламенго» (14 очков после семи встреч) располагается на четвертом месте.

В других матчах игрового дня «Интернасионал» победил «Шапекоэнсе» на своем поле (2:0), а «Витория» в домашнем матче выиграла у «Мирассола» (1:0).

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