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23 марта, 05:05

«Коринтианс» и «Фламенго» сыграли вничью, забили Юри Алберто и Пакета

Павел Лопатко

«Коринтианс» сыграл вничью с «Фламенго» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Бразилии — 1:1.

У гостей забил полузащитник Лукас Пакета, у хозяев отличился экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто.

С 52-й минуты «Фламенго» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Эверттона Араужо.

У «Коринтианса» шесть матчей без побед во всех турнирах. Он занимает 11-е место в таблице чемпионата Бразилии (10 очков после восьми матчей). «Фламенго» (14 очков после семи встреч) располагается на четвертом месте.

В других матчах игрового дня «Интернасионал» победил «Шапекоэнсе» на своем поле (2:0), а «Витория» в домашнем матче выиграла у «Мирассола» (1:0).

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Чемпионат Бразилии. 8-й тур.
23 марта, 02:30. Арена Коринтианс (Сан-Паулу)
Коринтианс
1:1
Фламенго

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ФК Коринтианс
ФК Фламенго
Лукас Пакета
Юри Алберто
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