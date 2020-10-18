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«Коринтианс» — «Фламенго»: прямая видеотрансляция матча начнется в 21.30

03:00
«Коринтианс» — «Фламенго».
«Коринтианс» — «Фламенго».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

Вечером воскресенья, 18 октября, в матче 17-го тура бразильской серии A встречаются «Коринтианс» и «Фламенго».

Начало игры — 22.00 (время московское). Перед встречей работает студия, старт эфира — в 21.30.

Видеоплеер матча и студии игры «Коринтианс» — «Фламенго» будет доступен на этой странице.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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