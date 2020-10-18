«Коринтианс» — «Фламенго»: прямая видеотрансляция матча начнется в 21.30
Вечером воскресенья, 18 октября, в матче 17-го тура бразильской серии A встречаются «Коринтианс» и «Фламенго».
Начало игры — 22.00 (время московское). Перед встречей работает студия, старт эфира — в 21.30.
Видеоплеер матча и студии игры «Коринтианс» — «Фламенго» будет доступен на этой странице.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.