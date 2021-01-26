«Коринтианс» уступил «Брагантино»

«Коринтианс» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии уступил «Брагантино» со счетом 0:2.

Отличились Хелинью и Клаудинью.

После этого матча «Коринтианс» с 45 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Брагантино» с 44 очками — на 11-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV .

Бразилия. Серия А

32-й тур

«Коринтианс» — «Брагантино» — 0:2 (0:2)

26 января. Сан-Паулу. Стадион «Нео Кимика Арена»