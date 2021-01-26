«Коринтианс» уступил «Брагантино»
03:55
«Коринтианс» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии уступил «Брагантино» со счетом 0:2.
Отличились Хелинью и Клаудинью.
После этого матча «Коринтианс» с 45 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Брагантино» с 44 очками — на 11-й строчке.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Бразилия. Серия А
32-й тур
«Коринтианс» — «Брагантино» — 0:2 (0:2)
26 января. Сан-Паулу. Стадион «Нео Кимика Арена»
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