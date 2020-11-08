«Коринтианс» без Жо сыграл вничью с «Атлетику Гояниенси»
«Коринтианс» и «Атлетику Гояниенси» не выявили победителя в 20-м туре чемпионата Бразилии (1:1). На гол Оливейры черно-белые ответили реализованным пенальти Фабио Сантуша.
Экс-форвард ЦСКА Жо, который сейчас выступает за «Коринтианс», пропустил игру из-за травмы.
Чемпионат Бразилии
Серия А
20-й тур
«Атлетику Гояниенси» — Коринтианс" - 1:1 (1:0)
Голы: Оливейра, 42 (1:0). Сантуш, 57 — с пенальти (1:1).
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