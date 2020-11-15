«Атлетику Минейру» обыграл «Коринтианс», «Сан-Паулу» и «Гремиу» одержали победы
В матче 21-го тура чемпионата Бразилии «Атлетику Минейру» на выезде обыграл «Коринтианс» (2:1). Команда набрала 38 очков и вышла на первое место.
«Сан-Паулу» на выезде победил «Форталезу» (3:2) и с 36-ю очками идет третьим. При этом команда сыграла на два матча меньше, чем лидер. «Гремиу» победил «Сеару» (4:2) и занимает шестое место — 33 очка.
Чемпионат Бразилии. Серия А
21-й тур
«Коринтианс» — «Атлетику Минейру» — 1:2 (1:0)
«Форталеза» — «Сан-Паулу» — 2:3 (1:1)
«Гремиу» — «Сеара» — 4:2 (1:1)
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