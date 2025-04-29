Конфедерация футбола Бразилии хочет сделать Анчелотти одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных

Конфедерация футбола Бразилии ведет переговоры с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 65-летний итальянец войдет в число самых высокооплачиваемых главных тренеров сборных. Договор начнет действовать с июня 2025 года.

Ранее появилась информация, что Анчелотти покинет мадридский клуб в конце сезона. Команда проиграла «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов и потерпела поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании. В ла лиге «Реал» идет на 2-м месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.

В марте Доривала Жуниора после крупного поражения от Аргентины (1:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 был уволен с поста главного тренера сборной Бразилии.