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16 мая 2025, 17:42

Каземиро: «Бразилии нужны были такие профессионалы, как Анчелотти»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высоко оценил назначение главным тренером сборной Бразилии итальянца Карло Анчелотти.

«Бразилии нужны были такие профессионалы, как он. Бразилии нужно было громкое имя, как у него, кто-то, кто вызывает уважение», цитирует EPSN Казимиро.

По словам Казимиро, Анчелотти невероятен в том, как он говорит о футболе и как он понимает футбол.

«Давайте насладимся этим, потому что независимо от того, выиграет он или проиграет, когда Анчелотти говорит о футболе, у него есть харизма, способность заставлять футболистов играть наилучшим образом, выжимать из них максимум, раскрывать их лучшие качества», отметил полузащитник.

Каземиро выиграл два титула Лиги чемпионов (в сезонах 2013/14 и 2021/22) и титул ла лиги (в сезоне-2021/22) за три сезона, проведенных под руководством Анчелотти в «Реале».

В сезоне-2024/25 33-летний Каземиро в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. За сборную Бразилии он провел в общей сложности 75 матчей, в которых забил 7 голов, однако в последний раз играл за национальную команду в октябре 2023 года.

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Карло Анчелотти
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Сборная Бразилии по футболу
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