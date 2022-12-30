Каррера: «Пеле был великим, он знал ценность человеческих и футбольных качеств»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Смерть Пеле — серьезная потеря для футбола. Он был великим человеком, который знал ценность футбольных и человеческих качеств», — сказал Каррера «СЭ».

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки. Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.