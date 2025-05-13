Анчелотти: «С 26 мая я буду тренером сборной Бразилии. Это большой вызов»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной Бразилии.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с 65-летним итальянцем, который покинет мадридскую команду по окончании нынешнего сезона. Анчелотти стал первым иностранным тренером сборной Бразилии с 1965 года.

«С 26-го числа я буду тренером сборной Бразилии. Это большой вызов, но я все еще тренер мадридского «Реала». Я хочу хорошо завершить эту часть великого приключения. Почему мой уход стал официальным? Потому что Бразильская конфедерация футбола опубликовала это заявление, и с 26-го числа я буду тренером этой национальной команды. «Реал» сделает официальное заявление, когда захочет. В этом нет никакой проблемы», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, также он тренировал команду в период с 2013 по 2015 год. Вместе со «сливочными» он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов.